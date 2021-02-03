Eve gelen baba, 8 haftalık bebeğinin cansız bedenini küvet içinde buldu

Avustralya'da evine giden adam, eşini arka bahçede boş boş ve şok halinde dururken buldu. Ardından evin içinde 8 haftalık bebeğini arayan adam, bebeğin küvet içinde cansız bedeniyle karşılaştı. Bebeğin 2 saat boyunca o halde kaldığı öğrenilirken, şoka giren anne tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Shalvey'de Salı günü öğlen saatlerinde yaşanan olayda, eve gelen baba, 8 haftalık bebeğinin cansız bedenini küvet içinde buldu. Hastaneye kaldırılan küçük bebek, hayata döndürülemedi.

ARKA BAHÇEDE ÖYLECE DURUYORDU

Baba eve geldiğinde, bebeğinden önce karısı Bodelle Brass'ı (35) arka bahçede öylece dururken bulduğunu söyledi. Olayın detaylarıyla ilgili bir bilgiye ulaşılamazken, anne Brass, şok tedavisi ve mental durumunun öğrenilmesi için hastaneye kaldırıldı.

2 SAAT BOYUNCA KÜVET İÇİNDE KALMIŞ

Yapılan inceleme sonucunda bebeğin, 2 saattir o halde küvette kaldığı düşünülüyor. Bebeklerini kaybeden aile acı içinde birbirine sarılarak ağladı.