Eve geç geldiği için tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
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Eve geç geldiği için tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

BURSA'da, Saffet Aydın (59), oğlu Erkan Aydın (32) ile eve geç gelmesi nedeniyle tartıştı.

Eve geç geldiği için tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
19.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:45

BURSA'da, Saffet Aydın (59), oğlu Erkan Aydın (32) ile eve geç gelmesi nedeniyle tartıştı. Erkan Aydın, tartışmanın büyümesi üzerine babasını meyve bıçağıyla öldürdü. Erkan Aydın, polisteki ifadesinde, "Eve girip çıkarken sürekli bana hesap soruyorlardı. Dün akşam da bu yüzden tartıştık. Tartışma büyüyünce babamı bıçakladım" dedi.

Olay, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Aydın, babası Saffet Aydın ile eve geç gelip, geç saatte çıktığı için tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan Aydın, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla babasını göğsünden bıçakladı. Saffet Aydın kanlar içinde yere yığılırken, Erkan Aydın ise evden koşarak uzaklaştı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Saffet Aydın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Saffet Aydın, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.Olaydan bir saat sonra Çekirge Polis Merkezi'ne giderek teslim olan Erkan Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.'SÜREKLİ HESAP SORUYORLARDI'Erkan Aydın, polisteki ifadesinde, babasıyla eve geliş saatleriyle ilgili tartıştığını söyleyerek, "Eve girip çıkarken sürekli bana hesap soruyorlardı. Geç saatte çıkmama ya da gelmeme çok karışıyorlardı. Bu durumdan çok sıkılmıştım. Dün akşam da bu yüzden tartıştık. Tartışma büyüyünce babamı elime geçirdiğim meyve bıçağıyla bıçakladım" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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