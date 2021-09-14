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Eve dönmeyen babalarını anneleriyle birlikte aramaya çıktılar, cenazesini buldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eve dönmeyen babalarını anneleriyle birlikte aramaya çıktılar, cenazesini buldular

Aydın'da zeytin bahçesine giden adamdan bir süre haber alamayan ailesi, çareyi çıkıp aramakta buldu. 68 yaşındaki adamın kamyonetini devrilmiş halde bulan aile olay yerine ekipleri çağırdı. Ekipler, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dün, gece saatlerinde meydana gelen olayda Nazilli'ye bağlı kırsal Hasköy Mahallesi'nde bulunan zeytin bahçesine giden ve eve bir türlü dönmeyen babalarına telefonla ulaşamayan Adem Hasköy'ün (68) eşi ve çocukları, babalarına telefonla da ulaşamayınca aramaya çıktı.

ARACINI DEVRİLMİŞ HALDE BULDULAR

Uzun aramalar sonucu Hasköy girişinde bulunan 20 metrelik şarampolde babalarına ait açık kasa kamyoneti devrilmiş halde buldular. Babaları Adem Hasköy'ü şoför mahallinde sıkışmış olduğunu ve hayatını kaybettiğini anlayan aile hemen 112 İhbar servisini arayarak bilgi verdiği öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

112'ye bağlı Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nazilli İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki şarampole taklalar atarak devrildiğini gören ekipler, Adem Hasköy'ün araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. İlk incelemelerin ardından Hasköy'ün cenazesi AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Nazilli Devlet Hastanesi Morguna kaldırdı.

EVE DÖNMEYİNCE ARAMAYA ÇIKMIŞLAR

Ailenin ilk ifadesinde Nazilli'ye yaklaşık 10 km mesafedeki dağlık Hasköy Mahallesi'nde bulunan zeytin bahçesine her gün gidip gelen babalarının akşam saati olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine şüphelenerek aramaya çıktıklarını ve aramalar sonucu saat 22.40 civarında acı olayla karşılaştıklarını söyledikleri öğrenildi.

KALP RAHATSIZLIĞI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Adem Hasköy'ün kalp rahatsızlığı olduğu, kazanın da kalp krizi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtilirken, Hasköy'ün cenazesinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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