Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
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Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşlı adam, eve çağırdığı 3 hayat kadını tarafından soyuldu.

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
02.06.2020 02:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 02:27

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşlı adam, eve çağırdığı 3 hayat kadını tarafından soyuldu.

Olay, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. (75), evde oturduğu sırada üç hayat kadınını eve çağırdı. Bir süre geçtikten sonra N.Ö. ile odaya geçen adam ilişkiye girdiği sırada diğer hayat kadınları H.Ö. ve S.Ö. yaşlı adamın bir miktar parasını çaldı. Sabaha karşı evden ayrılan üç hayat kadını hızla siteden uzaklaştı. Kadınlar gittikten sonra parasını kontrol eden S.O. soyulduğunu fark edip polis ekiplerini çağırdı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlık yapan üç hayat kadınını kameralardan tespit edip gözaltına aldı. Karakola götürülen üç hayat kadını sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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