Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
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Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı / Haluk Turgut - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir evden 5 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir evden 5 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Ev, belediye ekipleri tarafından ilaçlandı.

Sultan Orhan Mahallesi'nde D.Y.'nin, kızı H.A. ve 3 torununa yaşaması için verdiği evde, çöp biriktirildiği bilgisi üzerine Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, incelemede bulundu. Zabıta memurlarının incelemesinin ardından Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp biriktirilen evde temizlik çalışması yaptı. 5 kamyon çöp çıkarılan evde, ilaçlama yapıldı. Yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışmasının sonrasında ev, mülk sahibi D.Y.'ye teslim edildi.


Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Turgut

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