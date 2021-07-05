Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir evden 5 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir evden 5 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Ev, belediye ekipleri tarafından ilaçlandı.

Sultan Orhan Mahallesi'nde D.Y.'nin, kızı H.A. ve 3 torununa yaşaması için verdiği evde, çöp biriktirildiği bilgisi üzerine Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, incelemede bulundu. Zabıta memurlarının incelemesinin ardından Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp biriktirilen evde temizlik çalışması yaptı. 5 kamyon çöp çıkarılan evde, ilaçlama yapıldı. Yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışmasının sonrasında ev, mülk sahibi D.Y.'ye teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Turgut