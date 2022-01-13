Evdeki Saat Sarmaşık sözleri! Evdeki Saat Sarmaşık şarkı sözleri
Alternatif müziiğin sevilen seslerinden olan Evdeki Saat, kısa sürede büyük bir üne kavuşarak geçtiğimiz yıllarda birbirinden fenomen parçaların altına imzasını attı. Uzunlar, Hiç Uyanmasam, Dibi Ne Kadar, Mükemmel gibi parçaları söyleyen Evdeki Saat pek çok ünlü isimle de düet yaptı. Bugün ise yeni parçasını yayınlıyor. Youtube, Spotify, iTunes, Fizy gibi pek çok dijital müzik kanalında yayınlanacak olan Evdeki Saat Sarmaşık sözleri! Evdeki Saat Sarmaşık şarkı sözleri nedir?
Evdeki Saat Sarmaşık sözleri araştırılan konular arasında yer almakta. Evdeki Saat Grup, 2014 yılında vokalist Eren Alıcı ve back vokal Sunguralp Esat tarafından İstanbul'da kurulan alternatif bir müzik grubudur. 14.01.2022 tarihinde ilk kez yayınlanacak olan şarkı kısa sürede büyük merak topladı. İşte, Evdeki Saat Sarmaşık sözleri! Evdeki Saat Sarmaşık şarkı sözleri
EVDEKİ SAAT SARMAŞIK ŞARKI SÖZLERİ
Dün neden yarından daha karmaşık,
Kendi korkularımla hesaplaşıp, temizlerken?
Bir yer isterken.
*
Ama geçmişime günden güne yaklaşıp,
Nefretimi saklayıp bir sarmaşık,
Filizlerken.
Derinlerden;
*
Yine sarıp sarıp başa düşünüyordum,
Açık kapı ama üşümüyordum henüz erken.
*
Henüz erken
*
Çünkü yanıp yanıp yanıp tutuşuyordum,
Küllerim sana doğru uçuşuyordu sen izlerken.
*
Ve sonra çok şey yaşandı.
Yaşandı çok yeni durumlar.
Bak hala aynı korkular.
Bir insan kaç kez sorgular.
*
Ve sonra çok şey yaşandı.
Yaşandı çok yeni durumlar.
Bak hala aynı korkular.
Bir insan kaç kez sorgular.
*
Dün neden yarından daha karmaşık;
Kendi korkularımla hesaplaşıp, temizlerken?
Bir yer isterken.
*
Ama geçmişime günden güne yaklaşıp,
Nefretimi saklayıp bir sarmaşık,
Filizlerken.
Derinlerden;
*
Yine sarıp sarıp başa düşünüyordum,
Açık kapı ama üşümüyordum henüz erken.
*
Henüz erken
*
Çünkü yanıp yanıp yanıp tutuşuyordum,
Küllerim sana doğru uçuşuyordu sen izlerken.
*
Ve sonra çok şey yaşandı.
Yaşandı çok yeni durumlar.
Bak hala aynı korkular.
Bir insan kaç kez sorgular.
*
Ve sonra çok şey yaşandı.
Yaşandı çok yeni durumlar.
Bak hala aynı korkular.
Bir insan kaç kez sorgular.
- Söz-Müzik : Eren Alıcı
- Aranje : Bahadır Kartal - Yüce Akın - Kerem Demirayak
- Synthesizer : Eren Alıcı - Yüce Akın - Bahadır Kartal - Kerem Demirayak
- Bağlama : Bahadır Kartal
- Bouzuki : Bahadır Kartal - Eren Alıcı
- Bass Guitar : Bahadır Kartal - Yüce Akın
- Electric Guitar : Bahadır Kartal
- Piano : Yüce Akın - Eren Alıcı
- Electric Piano : Yüce Akın
- Drum : Kerem Demirayak - Bahadır Kartal - Yüce Akın - Eren Alıcı
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