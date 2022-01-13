Evdeki Saat Sarmaşık sözleri araştırılan konular arasında yer almakta. Evdeki Saat Grup, 2014 yılında vokalist Eren Alıcı ve back vokal Sunguralp Esat tarafından İstanbul'da kurulan alternatif bir müzik grubudur. 14.01.2022 tarihinde ilk kez yayınlanacak olan şarkı kısa sürede büyük merak topladı. İşte, Evdeki Saat Sarmaşık sözleri! Evdeki Saat Sarmaşık şarkı sözleri

EVDEKİ SAAT SARMAŞIK ŞARKI SÖZLERİ

Dün neden yarından daha karmaşık,

Kendi korkularımla hesaplaşıp, temizlerken?

Bir yer isterken.

*

Ama geçmişime günden güne yaklaşıp,

Nefretimi saklayıp bir sarmaşık,

Filizlerken.

Derinlerden;

*

Yine sarıp sarıp başa düşünüyordum,

Açık kapı ama üşümüyordum henüz erken.

*

Henüz erken

*

Çünkü yanıp yanıp yanıp tutuşuyordum,

Küllerim sana doğru uçuşuyordu sen izlerken.

*

Ve sonra çok şey yaşandı.

Yaşandı çok yeni durumlar.

Bak hala aynı korkular.

Bir insan kaç kez sorgular.

*

Ve sonra çok şey yaşandı.

Yaşandı çok yeni durumlar.

Bak hala aynı korkular.

Bir insan kaç kez sorgular.

*

Dün neden yarından daha karmaşık;

Kendi korkularımla hesaplaşıp, temizlerken?

Bir yer isterken.

*

Ama geçmişime günden güne yaklaşıp,

Nefretimi saklayıp bir sarmaşık,

Filizlerken.

Derinlerden;

*

Yine sarıp sarıp başa düşünüyordum,

Açık kapı ama üşümüyordum henüz erken.

*

Henüz erken

*

Çünkü yanıp yanıp yanıp tutuşuyordum,

Küllerim sana doğru uçuşuyordu sen izlerken.

*

Ve sonra çok şey yaşandı.

Yaşandı çok yeni durumlar.

Bak hala aynı korkular.

Bir insan kaç kez sorgular.

*

Ve sonra çok şey yaşandı.

Yaşandı çok yeni durumlar.

Bak hala aynı korkular.

Bir insan kaç kez sorgular.

Söz-Müzik : Eren Alıcı

Aranje : Bahadır Kartal - Yüce Akın - Kerem Demirayak

Synthesizer : Eren Alıcı - Yüce Akın - Bahadır Kartal - Kerem Demirayak

Bağlama : Bahadır Kartal

Bouzuki : Bahadır Kartal - Eren Alıcı

Bass Guitar : Bahadır Kartal - Yüce Akın

Electric Guitar : Bahadır Kartal

Piano : Yüce Akın - Eren Alıcı

Electric Piano : Yüce Akın

Drum : Kerem Demirayak - Bahadır Kartal - Yüce Akın - Eren Alıcı

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