Evdeki 4 adet kınalı keklik ele geçirildi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri. arama yaptıkları evde 4 adet kınalı keklik ele geçirdi.
10.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:53
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri. arama yaptıkları evde 4 adet kınalı keklik ele geçirdi.
Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde Jandarma ekipleri Sakçagözü Mahallesi'nde bir evde yaptığı aramada, doğada usulsüz avlanarak evde beslendiği belirlenen 4 adet kınalı kekliğe el koydu. Keklikler Doğa Koruma Milli Parklar İslahiye Şefliğine teslim edilirken, usulsüz avcılık yapan kişiye ceza kesildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA