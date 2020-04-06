EvdeHayatVar konserlerinin bu akşamki konuğu Gripin
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EvdeHayatVar konserlerinin bu akşamki konuğu Gripin

Turkcell, Türkiye'nin sevilen müzisyenlerini evlerinden hayranlarıyla buluşturmayı sürdürüyor.

06.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:12
EvdeHayatVar konserlerinin bu akşamki konuğu Gripin

Turkcell, Türkiye'nin sevilen müzisyenlerini evlerinden hayranlarıyla buluşturmayı sürdürüyor. fizy ve TV+ uygulamaları üzerinden yayınlanan #EvdeHayatVar konserlerinin bu akşamki konuğu Türk rock müziğinin güçlü grubu Gripin olacak.

Dijital operatör Turkcell, #EvdeHayatVar projesiyle evdeki her yaştan insanın hayatına değer katmaya devam ediyor. Türkiye'nin en güçlü seslerini dinleyicilerle evlerde buluşturan etkinliğin bu akşamki konuğu Türk rock müziğinin öne çıkan grubu Gripin olacak. fizy ve TV+ uygulamalarından yayınlanan performanslar ünlü isimlerin evlerinden gerçekleşiyor ve ekran başındaki yüz binlerce kişi müziğin keyfini çıkarıyor.

Can Ozan, Tepki, Simge, Ersay Üner, Irmak Arıcı, Bilal Sonses ve Feride Hilal Akın gibi isimlerin yer aldığı performans serisi bu akşam saat 21.30'da Gripin ile devam edecek. Bu akşamki Gripin performansı diğerlerinden farklı olacağı ve bir ilkin gerçekleştirileceği bildirildi. Grubun tüm üyelerinin evlerinden ayrı ayrı yaptığı vokal ve enstrüman kayıtları birleştirilecek ve bir konser yayını haline getirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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