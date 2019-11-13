Evde yangın çıktı 1 kişi yaralandı, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi
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Evde yangın çıktı 1 kişi yaralandı, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında Necla Erdal, balkondan atlayarak hafif yaralanırken, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

13.11.2019 06:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 06:40
Evde yangın çıktı 1 kişi yaralandı, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

ANKARA'nın ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında Necla Erdal, balkondan atlayarak hafif yaralanırken, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Evde yangın çıktı 1 kişi yaralandı, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi
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