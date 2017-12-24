Evde Yakaladığı Eşinin Sevgilisini Bıçaklayarak Öldüren Koca, Alkışlarla Karşılandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, evinde eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim'i bıçakla öldüren Tayfun V., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Adliye çıkışında yaklaşık 70 kişilik kalabalık, katil zanlısı Tayfun V.'yi alkışlar karşıladı. Arkadaşları, "Paşa geliyor! Paşa!" diye bağırdı. Zanlının kız kardeşi, "Ağabey bu da geçecek, bunu da atlatacaksın. Seni seviyoruz" dedi.

Baba Mehmet ve anne Nurhan V. de "Tayfunum, canım oğlum biz arkadayız. Hiç merak etme" diye bağırdı.

ELLERİ ÖNDEN KELEPÇELİ CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Elleri önden kelepçeli olarak adliyeden çıkarılan katil zanlısı Tayfun V., alkışlayan kalabalığı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Tayfun V., Tekirdağ Kapalı Cezaevine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

KARISININ SEVGİLİSİNİN ÇOCUĞUNUN GARDROBUNDA YAKALADI

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, fabrikadaki işinden evine dönen Tayfun V. (35), 4 aylık hamile eşi Kader V.'nin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim'i, çocuğunun odasındaki gardropp içerisinde saklanırken yakaladı. Tayfun V., mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Sevim'i öldürdü, eşi Kader V.'yi ise hafif yaraladı. Polisi arayan Tayfun V., gelen ekip tarafından gözaltına alındı.

OLAYI ANLATTI

Tayfun V., polisteki ifadesinde dün gece yaşananları anlattı. Eşi Kader V.'nin evin içerisinde sürekli ardından gelmesinden şüphe ettiği için odaları aradığını ifade eden Tayfun V. şunları söyledi:

"Eşim ile 4 ay önce telefonuna gelen 'Senden vazgeçemem, sensiz olamam' gibi mesajlar nedeniyle tartıştık. Ben boşanmaya karar verdim. Çocuğumuz olduğu için barıştık. Dün gece işten 1 saat kadar erken geldim. Anahtarla evimin kapısını açmaya çalıştım ama arkasında anahtar olduğu için açılmadı. İçerden sesler geldiğini duyunca şüphelendim. Sonra kapıyı açtı, 'Nerdesin?' diye sorduğumda tuvalette olduğunu söyledi. Eşim beni evden göndermek için sürekli çiğ köfte, süt gibi şeyler istemeye başladı. Odalara baktığımda eşimin sürekli peşinden gelmesinden şüphelendim. Çocuğumuzun odasındaki dolapta tanımadığım çömelmiş bir şekilde bir erkeği saklanırken gördüm. Boğuştuk, eşim bana 'Bırak gitsin' diyordu. Birkaç kez sırtından yakaladığım adamı bıçakladım. Araya eşim girdi, yanlışlıkla onu da bıçakladım. Komşular geldi, elimden bıçağı verdim sonra da 'Polis ve 112'ye haber verin' dedim."