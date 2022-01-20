EVDE UYUŞTURUCU YETİŞTİREN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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EVDE UYUŞTURUCU YETİŞTİREN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'da jandarma, ısı ve havalandırma sistemiyle uyuşturucu yetiştirilen eve operasyon düzenledi.

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da jandarma, ısı ve havalandırma sistemiyle uyuşturucu yetiştirilen eve operasyon düzenledi. Operasyonda saksı ve poşetlerde yetiştirilen uyuşturucular ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca ilçesinin kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde bir evde özel düzenek kurularak uyuşturucu yetiştirildiği istihbaratına ulaştı. Dün sabah saatlerinde iki katlı eve düzenlenen operasyonda 220 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) boyları 5 ve 110 santim arasında değişen 22 kök kenevir bitkisi, hint keneviri yetiştirmede kullanılan ışık sistemleri ve oda sıcaklığını ayarlayan termometre ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Taylan Özgür Yaşar, tutuklandı.

EVDE UYUŞTURUCU YETİŞTİREN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

EVDE UYUŞTURUCU YETİŞTİREN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

EVDE UYUŞTURUCU YETİŞTİREN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Muğla, Güncel, Haber

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