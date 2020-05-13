Karantinada Güliz Ayla evde klip yaptı Karantinada olan şarkıcı Güliz Ayla, son single çalışması Sarmaşık'ın akustik versiyonu için bu zamana kadar kimsenin görmediği fotoğraflarıyla bir klip hazırladı.

GÜLİZ AYLA'YI HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ!..

Kısa süre önce yayımladığı son single çalışması "Sarmaşık" ile beğeni toplayan sanatçı, şarkının akustik versiyonunu da müzikseverlerle buluşturuyor. Etkileyici sözleri, Güliz Ayla'nın güçlü sesi ve performansı ile dikkat çeken şarkının sözü ve müziği Güliz Ayla'ya, akustik düzenlemesi ise Dünya Can Yılmaz'a ait.

EVDE KLİP YAPTI!..

Arkadaşları tarafından çeşitli zamanlarda çekilen videolara, karantina sürecinde ortaya çıkan ve doğal ev halleriden oluşan videoları da ekleyen sanatçı; şarkının akustik video klibini de bu sıcacık görüntülerle evde tamamladı.

7/24 HER HALİYLE GÜLİZ AYLA...

Güliz Ayla'nın bugüne kadar kameralara yansımayan (vapura binen, markete giden, yemek yapan, kedisiyle oynayan, boyama yapan, şarkı kaydeden, kaykay ve motora binen, gitar çalan, bowling oynayan vb.) görüntülerinden derlenen klipte; ayrıca sanatçının arkadaşlarıyla tatil yapıp, gezip eğlendiği ve turne maceralarından oluşan, ev ve sosyal hayatına dair samimi görüntüleri eşliğinde bambaşka bir Güliz Ayla izleyeceksiniz.

VHS efekti kullanılarak kurgulanan video klibin kurgusunu ise yönetmen Gözde Günar üstlendi.

Kaynak: Bültenler