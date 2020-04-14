"Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuldu Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Kentin en işlek ve simge yerlerinden Havuzbaşı Kent Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Yakutiye Medresesi ve Kent Meydanı, Erzurum Kalesi, Ulu Cami ve Çifte Minareli Medrese'de genel anlamda sakinlik göründü. Kısmı trafik ve insanların cadde ve sokaklarda göründüğü kentte, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Kaynak: AA