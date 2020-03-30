'Evde Kal' konserleri Murat Dalkılıç'la başlıyor Poll Production'ın organize ettiği '#Evdekal' konserleri bu gece Murat Dalkılıç'la başlıyor.

Murat Dalkılıç'ın bu akşam saat 21: 00'de Poll Production Youtube kanalından canlı olarak soruları cevaplayacağı yayın, sanatçının Harbiye Açıkhava konser kaydıyla devam edecek.& ;

30 gün boyunca 30 sanatçının evlere konuk olacağı '#Evdekal' konserleri her akşam saat 20: 00'de müzikseverlerle buluşacak.



