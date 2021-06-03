Evde değerli eşya bulamayınca köpeği çalan şüpheli, suç makinesi çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evde değerli eşya bulamayınca köpeği çalan şüpheli, suç makinesi çıktı

Evde değerli eşya bulamayınca köpeği çalan şüpheli, suç makinesi çıktı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

Evde değerli eşya bulamayınca köpeği çalan şüpheli, suç makinesi çıktıANKARA'da, girdiği evde değerli eşya bulamayınca 7 aylık 'Pekinez' ırkı köpek ile 2 güvercini çalarak kaçan Bülent K., polis ekiplerince yakalandı.

Evde değerli eşya bulamayınca köpeği çalan şüpheli, suç makinesi çıktı

ANKARA'da, girdiği evde değerli eşya bulamayınca 7 aylık 'Pekinez' ırkı köpek ile 2 güvercini çalarak kaçan Bülent K., polis ekiplerince yakalandı. Satışı yaklaşık 5 bin liradan yapılan köpeği petshop'a 300 liraya satan, güvercinleri de arkadaşına hediye eden Bülent K., tutuklandı. Bülent K.'nin, 60'tan fazla suç kaydı olduğu ve 6 suçtan arandığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesindeki evden 2 güvercin ile 7 aylık 'Pekinez' ırkı köpeğin çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu hırsızlık şüphelisinin, Bülent K. olduğu tespit edildi. Bülent K., polisin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Bülent K.'nin, satışı yaklaşık 5 bin liradan yapılan köpeği 300 liraya petshop'a sattığı, güvercinleri ise arkadaşına hediye ettiği belirlendi. İlçede 2 araçtan da yakın dönemde yüklü miktarda para çaldığı tespit edilen Bülent K.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Eve girdiğimizde değerli hiçbir şeyin olmadığını görünce evde bulunan cins köpek ile özel 2 güvercini satmak için çaldım. Köpeğin ne kadar olduğunu bilmediğim için 300 liraya sattım. Güvercinleri de arkadaşıma hediye ettim" dediği öğrenildi.

Polis, köpeği satıldığı yerden alarak, sahibine teslim etti.TUTUKLANDIYapılan araştırmada Bülent K.'nin, 60'ın üzerinde suç kaydı olduğu ve 6 suçtan arandığı tespit edildi. Ayrıca Bülent K.'nin, bankalardan para çeken ve tapuda işlem yapanları takip ederek, yaklaşık 5 milyon lira çaldığı da saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

Şüphelinin emniyetten çıkarılması 

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Evde değerli eşya bulamayınca köpeği çalan şüpheli, suç makinesi çıktı
Evde değerli eşya bulamayınca köpeği çalan şüpheli, suç makinesi çıktı
Evde değerli eşya bulamayınca köpeği çalan şüpheli, suç makinesi çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

Çanta hırsızı köpeğin arkasından böyle seslendi: 'Çantayı bırak, seni suçüstü yakaladım hırsız'
Çanta hırsızı köpeğin arkasından böyle seslendi: "Çantayı bırak, seni suçüstü yakaladım hırsız"
Bu ne cesaret! Tamirci çırakları kaçırdıkları polis arabasıyla hırsızlık yaptı
Bu ne cesaret! Tamirci çırakları kaçırdıkları polis arabasıyla hırsızlık yaptı
İlişki yaşadığı kadını vurup intihara kalkıştı
İlişki yaşadığı kadını vurup intihara kalkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Süleyman Soylu Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Bergen Seda Sayan Seren Serengil
Spor Enes Ünal Burak Yılmaz Merih Demiral Roland Garros Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evde değerli eşya bulamayınca köpeği çalan şüpheli, suç makinesi çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 12:18:04. #1.13#

title