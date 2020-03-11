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Mustafa Kemal Atatürk, Terakki Mahallesi, Gümüşhane, Zonguldak, Güncel

Evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çift toprağa verildi - ZONGULDAK

Zonguldak'ta bir evde çıkan yangında yaşamını yitiren yaşlı çift defnedildi.

11.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:51
Evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çift toprağa verildi - ZONGULDAK

Zonguldak'ta bir evde çıkan yangında yaşamını yitiren yaşlı çift defnedildi.

Dün, Terakki Mahallesi Gümüşhane Sokak'taki bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Temel (82) ve Naciye Çelik (74) çiftinin cenazeleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Acılık Hz. Ali Camisi'ne getirildi.

Burada çift için helallik alındı ve dua edildi, çiftin yakınları ise taziyeleri kabul etti.

Törene, Zonguldak Belediyesi Başkan Vekili Sinan Toprak, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, siyasi parti ve sendika temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çiftin cenazeleri, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kırat Mahallesi'ndaki mezarlıkta toprağa verildi.

Olay

Dün, Terakki Mahallesi Gümüşhane Sokak'taki bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirmiş, yangını kontrol altına alan ekipler, eve girdiklerinde Temel (82) ve Naciye Çelik (74) çiftini yerde hareketsiz yatarken bulmuştu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, dumandan etkilendiği değerlendirilen Çelik çiftinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çift toprağa verildi - ZONGULDAK

Kaynak: AA

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Evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çift toprağa verildi - ZONGULDAK

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