Evde cesedi bulunan kadını, oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı
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Evde cesedi bulunan kadını, oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evde cesedi bulunan kadının, oğlu tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Evde cesedi bulunan kadını, oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı
04.07.2020 09:15 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:34

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evde cesedi bulunan kadının, oğlu tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Arda Mahallesi'nde yaşayan Nuray Duğrul (54), 2 Temmuz'da eve tadilat için gelen ustalar tarafından mutfakta ölü bulundu.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, Duğrul'un 20 yaşındaki oğlu İlhan Süngerciler'i sorguladı.

Süngerciler, ilk ifadesinde, tansiyon hastası annesiyle sabah kahvaltı yaptıktan sonra işe gittiğini ve annesinin ölümünü komşularının haber vermesiyle öğrendiğini söyledi.

"Kedi tartışması" nedeniyle öldürmüş, cesedin videosunu çekmiş

Şüpheli ifadeleri üzerine gözaltına alınan İlhan Süngerciler, ikinci sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.

Zanlının, sokakta bulduğu kedileri eve getirmek istediği için kahvaltı yaparken annesiyle tartışmaya başladıklarını, bu sırasında göğüs kısmından ittiği annesinin dengesini kaybederek başını mutfak bankosuna vurduğunu, yere düşen annesinin durumunu cep telefonu kamerasıyla kaydettikten sonra korkuyla evden çıkıp işe gittiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Manşet

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