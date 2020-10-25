Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren Ömer Hamza Topçu ve kardeşi Eymen Topçu, Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesi'ndeki büyükbabalarının evlerinin önünde kılınan cenaze namazı sonrasında Sarıahmetler Mahallesi Mezarlığı'nda...

TOPRAĞA VERİLDİLER

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren Ömer Hamza Topçu ve kardeşi Eymen Topçu, Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesi'ndeki büyükbabalarının evlerinin önünde kılınan cenaze namazı sonrasında Sarıahmetler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba Fatih Topçu güçlükle ayakta durabildi. Baba Fatih Topçu'nun işe gittikten hemen sonra çocukların çakmakla oynarken odadaki eşyaların tutuşması sonucu yangının çıktığı, çocuklardan ikisinin korkarak kanepenin arkasına saklandıkları, annenin ise 1 kardeşi alarak dışarı çıktığı ancak yoğun duman nedeniyle diğer çocukları kurtaramadığı öğrenildi. Otopside, 2 kardeşin karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği ve vücudunda yanıklar olduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR