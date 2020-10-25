Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2)

25.10.2020 21:04 | Son Güncelleme: 25.10.2020 21:08
Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren Ömer Hamza Topçu ve kardeşi Eymen Topçu, Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesi'ndeki büyükbabalarının evlerinin önünde kılınan cenaze namazı sonrasında Sarıahmetler Mahallesi Mezarlığı'nda...

TOPRAĞA VERİLDİLER 

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren Ömer Hamza Topçu ve kardeşi Eymen Topçu, Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesi'ndeki büyükbabalarının evlerinin önünde kılınan cenaze namazı sonrasında Sarıahmetler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba Fatih Topçu güçlükle ayakta durabildi. Baba Fatih Topçu'nun işe gittikten hemen sonra çocukların çakmakla oynarken odadaki eşyaların tutuşması sonucu yangının çıktığı, çocuklardan ikisinin korkarak kanepenin arkasına saklandıkları, annenin ise 1 kardeşi alarak dışarı çıktığı ancak yoğun duman nedeniyle diğer çocukları kurtaramadığı öğrenildi. Otopside, 2 kardeşin karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği ve vücudunda yanıklar olduğu tespit edildi. 


Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2)
Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2)
Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Sinan Özen Didem Soydan Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Yücel İldiz Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Ankara Vatandaş Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2) - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 21:16:00. #1.15#
title