Evde Bayram Konserleri - Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan'dan "Trakya ve Balkan...
-Patara Antik Kenti'nde sahne alan Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan'ın Trakya ve Balkan ezgilerini seslendirmesi -Patara sahilinin drone ile görüntülenmesi ANTALYA - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Evde Bayram Konserlerinin üçüncü gününde, Patara Antik...
21.05.2020 23:11 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:17
-Patara Antik Kenti'nde sahne alan Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan'ın Trakya ve Balkan ezgilerini seslendirmesi
-Patara sahilinin drone ile görüntülenmesi ANTALYA - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Evde Bayram Konserlerinin üçüncü gününde, Patara Antik Kenti'nde sahne alan Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan, Trakya ve Balkan ezgilerini seslendirdi.
Kaynak: AA