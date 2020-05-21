Evde Bayram Konserleri - Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan'dan "Trakya ve Balkan... -Patara Antik Kenti'nde sahne alan Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan'ın Trakya ve Balkan ezgilerini seslendirmesi -Patara sahilinin drone ile görüntülenmesi ANTALYA - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Evde Bayram Konserlerinin üçüncü gününde, Patara Antik...

-Patara Antik Kenti'nde sahne alan Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan'ın Trakya ve Balkan ezgilerini seslendirmesi -Patara sahilinin drone ile görüntülenmesi ANTALYA - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Evde Bayram Konserlerinin üçüncü gününde, Patara Antik Kenti'nde sahne alan Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan, Trakya ve Balkan ezgilerini seslendirdi. Kaynak: AA