Evde 42 kaçak göçmen bulundu
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Evde 42 kaçak göçmen bulundu

04.10.2020 22:45 | Son Güncelleme: 04.10.2020 22:48
Evde 42 kaçak göçmen bulundu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir eve yapılan baskında 42 kaçak göçmen bulundu, 3 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir eve yapılan baskında 42 kaçak göçmen bulundu, 3 kişi gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün Gölcük Değirmendere Körfez Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Evde 42 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Göçmenleri barındıran S.A., N.A.ve J.F. gözaltına alındı. 3 kişi hakkında, 'Göçmen Kaçakçılığı' suçu ile soruşturma başlatıldı. 42 kişinin İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.

 


Evde 42 kaçak göçmen bulundu
Evde 42 kaçak göçmen bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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