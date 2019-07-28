Evciler'de kitap okuma etkinliği

Evciler İlçe Kaymakamlığı tarafından 6. kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İlçedeki lavanta bahçesindeki etkinliğe Kaymakam Abdullah Yüksel, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık bir saat boyunca ellerindeki kitapları okuyan vatandaşlar daha sonra kitapları bir biriyle değiştirdi.

İlçe Kaymakamı Yüksel, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Evciler'de kitap okuma alışkanlığını kazandırdıklarını, genç, yaşlı, çocuk herkesin her hafta bir kitap okuduğunu belirtti.

Kaynak: AA