EVCİL HAYVANLAR 'KÖPEK FESTİVALİ'NDE SOSYALLEŞTİ

Evcil hayvanlar ' Köpek Festivali'nde sosyalleşti

Nisanur ŞENTÜRK-Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL,(DHA)- Evcil hayvanlar için İstanbul'da köpek festivali düzenlendi. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı festivalde, köpeklerin beslenmesi ve bakımıyla ilgili evcil hayvan sahiplerine bilgiler verildi. Sosyalleşen köpeklerin birbiriyle oynaması ve köpeklerin kıyafet defilesi renkli anlara sahne oldu.

İstanbul Ataşehir'de dün, evcil hayvanlar için 'Köpek Festivali' düzenlendi. Etkinliğe köpek sahibi aileler, gençler ve çocuklar katıldı. Köpeklerin bir araya gelip Oyunlar oynadığı festivalde ayrıca giyim ve beslenmeleri için de stantlar kuruldu. Bu stantlarda evcil hayvan sahiplerine köpek bakımı ve beslenmesiyle ilgili bilgiler verilirken yapılan söyleşi ile sahiplerin yaşadıkları sorunlara çözümler sunuldu. Köpeklerine renkli kıyafetler giydiren sahipler de yapılan defile ile keyifli anlar yaşadı. Bu festivalin tamamen köpeklerin sosyalleşme ihtiyacını gidermek amacı ile düzenlediklerini belirten Radisson Otel Grubu Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'dan Sorumlu Halkla İlişkiler ve İletişim Müdürü Yeşim Doğukan, 'Buraya gelenlerden çok olumlu dönüşler aldık. Herkes çok mutlu ve bu etkinliğin sürekli yapılmasını istiyorlar. Biz de tabii ki de elimizden geldiğince böyle etkinlikler düzenleyeceğiz. Ayrıca bu organizasyonun gelirinin bir kısmını da sokak hayvanlarına bağışlayacağız' diye konuştu.

EN BÜYÜK HATA KENDİ YİYECEĞİNİZİ VERMEK

Köpeklerin beslenmesi ile ilgili yanlışları anlatan bir mama firmasının kurucu ortağı Doğan Ertekin, yapılan en büyük yanlışın insanların yedikleri ürünleri hayvanlarına vermesi olduğunu söyledi. Bu şekilde yapınca köpeklerin bu sefer kendi mamalarını yemeyi bıraktıklarını belirten Ertekin, 'Bu da sindirim problemi yaşamalarına neden oluyor. Eğer vermek isterlerse salatalık, Hindistan cevizi yağı verebilirler. Çünkü Hindistan cevizi yağı sindirim sistemlerine çok iyi gelebilir' açıklamasını yaptı.

'ONLAR MUTLU, BEN ONLARDAN DAHA MUTLUYUM'

Etkinliğe iki köpeği ile katılan 23 yaşındaki Yağmur Göçer şunları söyledi:

'Çocuklarım mutlu ama ben onlardan daha çok mutluyum. Mutluluk sarhoşu oldum. Keyfimiz çok yerinde. Böyle bir festival düzenledikleri için otele çok teşekkür ederiz. Çünkü köpekleri otellere kabul etmiyorlar. Ayrıca buradan indirimli alabileceğimiz ödül maması veya kıyafet standları var. Bu da bizim için büyük avantaj. Özellikle pandemi sonrası köpeklerimiz ve bizim sosyalleşmemiz açısından böyle etkinlikler çok büyük bir fırsat. Bu yüzden de devamını istiyoruz.?