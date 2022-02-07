Eva isminin anlamı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Farklı ve anlamlı isim bularak çocuklarına bu adı vermek isteyen aileler, kimi zaman bir dizi film karakterinden esinleniyor, kimi zaman bir kitaptan. Bu isimlerin Kuran'da geçip geçmediği ve farklı dillerde anlamının olup olmadığı da araştırılıyor. Eva isminin anlamı nedir? Eva ne demek? Eva ismi Kuran'da geçiyor mu? Eva kız ismi mi, erkek ismi mi?

EVA NE DEMEK?

Almanca, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca dillerinde geçene Eva kelimesi, dilimizde de ortak bir anlam taşımaktadır. Eva, bu dillerde yaratılan ilk kadın anlamını taşımaktadır.

EVA KIZ İSMİ Mİ, ERKEK İSMİ Mİ?

Eva ismi genellikle kız çocuklarına verilmiştir. Türkiye'de yeni yeni kullanılmaya başlayan isimlerdendir. Eva adı ülkemizde yaklaşık 1000 kişide bulunmakta.

EVA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız çocuk isimleri araştırırken eğer bebeğiniz için henüz ad bulamadıysanız, Eva ismi bir alternatif olabilir. Eva, yaratılan ilk kadın anlamını taşımakta. Ayrıca, yabancı dillerde Arife gecesi, arife, akşam anlamlarında da kullanılır.

EVA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kız çocuk isimleri arasında yer alan Eva adı ve kelimesi Kuran'da yer almamakta. Ancak anlamı nedeniyle kötü bir içeriğe de sahip değildir.

EVA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Eva ismi, Almanca kökenli bir kelimedir. Son dönemlerde ülkemizde yaygın olarak kullanılan ismin anlamı oldukça fazla kullanılıyor.

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