Ev yapımı tarifler! San Sebastian cheesecake tarifi!
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Ev yapımı tarifler! San Sebastian cheesecake tarifi!

Son zamanlarda televizyonlarda yeni yeni duyduğumuz, gittiğimiz kafelerde raflarda gözümüze ilişen yepyeni bir cheesecake var: San Sebastian cheesecake. İşte,San Sebastian cheesecake tarifi!

Ev yapımı tarifler! San Sebastian cheesecake tarifi!
26.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:03

Bu cheesecake; diğerlerinden farklı olarak, üzeri kazandibi gibi yanık görünen, çok az malzeme ile yapılan harika bir yaz tatlısı. Pratik bir cheesecake hamuru ile başlanılan San Sebastian cheesecake tarifinin tadına doyamayacaksınız.

MALZEMELER:

4 adet yumurta

2 paket krema

3 paket krem peynir

1 yemek kaşığı un

1 bardak + 5 yemek kaşığı şeker

Tereyağı

Ev yapımı tarifler! San Sebastian cheesecake tarifi!

YAPILIŞI:

Yumurtalarınızı iyice çırpın, oda sıcaklığındaki krem peyniri çırptığınız yumurtaya ekleyip iyice çırpın. Şekeri ekleyin ve çırpmaya devam edin. Karışımın birbirine geçtiğinden emin olduğunuzda kremayı ekleyin.

En son unu ekleyin. Her şey karışınca yağladığınız cheesecake kabına karışımı dökün. 200 derece fırında üzeri koyu kahverengi olana kadar 50-55 dakika pişirin.

Fırından çıkınca soğumasını bekleyin.

Afiyet olsun!

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