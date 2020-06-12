Ev yapımı doğal güneş kremi tarifi Cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için evinizde doğal çözümler üretebilirsiniz. Aloe vera özlü güneş kremi formülü ile kimyasal etkilerden uzak doğal bir seçeneğe sahipsiniz.

Pratik şekilde yapılan doğal güneş kremi formülü ile plajlarda kendiniz güneşten saklamanıza gerek kalmıyor. Basit şekilde hazırlanan güneş kremi ile kimyasal ürünlere veda edip doğal bir alternatife sahip oluyorsunuz.

GEREKLİ MALZEMELER

2 adet aloe vera bitkisi yaprağı, 1 yemek kaşığı pirinç nişastası, 2 su bardağı susam yağı ya da zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Aloe vera bitkisi yaprağını bıçakla dilimleyin. Zeytinyağı ile beraber alovera yaprağı parçalarını blenderdan geçirin. Karışımı bir kaseye alıp içine mısır nişastası ilave edip krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Hazır hale gelen kremi uygun bir şişe, kavanoz ya da tüpe doldurup kreminizi çantanıza alın.

Not: Cilt uygulamaları yapmadan önce doktorunuza başvurunuz.