Ev yapımı doğal güneş kremi tarifi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ev yapımı doğal güneş kremi tarifi

Cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için evinizde doğal çözümler üretebilirsiniz. Aloe vera özlü güneş kremi formülü ile kimyasal etkilerden uzak doğal bir seçeneğe sahipsiniz.

Ev yapımı doğal güneş kremi tarifi
12.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:57

Pratik şekilde yapılan doğal güneş kremi formülü ile plajlarda kendiniz güneşten saklamanıza gerek kalmıyor. Basit şekilde hazırlanan güneş kremi ile kimyasal ürünlere veda edip doğal bir alternatife sahip oluyorsunuz.

GEREKLİ MALZEMELER

2 adet aloe vera bitkisi yaprağı, 1 yemek kaşığı pirinç nişastası, 2 su bardağı susam yağı ya da zeytinyağı

Ev yapımı doğal güneş kremi tarifi

HAZIRLANIŞI

Aloe vera bitkisi yaprağını bıçakla dilimleyin. Zeytinyağı ile beraber alovera yaprağı parçalarını blenderdan geçirin. Karışımı bir kaseye alıp içine mısır nişastası ilave edip krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Hazır hale gelen kremi uygun bir şişe, kavanoz ya da tüpe doldurup kreminizi çantanıza alın.

Not: Cilt uygulamaları yapmadan önce doktorunuza başvurunuz.

İlgili Haberler

Çocuklar yaz kazalarından nasıl korunur?
Çocuklar yaz kazalarından nasıl korunur?
Dünyanın en güzel 10 plajı
Dünyanın en güzel 10 plajı
Güneş gözlüklerindeki çizikler nasıl giderilir?
Güneş gözlüklerindeki çizikler nasıl giderilir?
Yaza formda girmenizi sağlayacak öneriler
Yaza formda girmenizi sağlayacak öneriler
Plaj çantalarında olması gereken ürünler
Plaj çantalarında olması gereken ürünler
Olağanüstü görünüme sahip ağaçlar! Dünyanın en ilginç ağaçları
Olağanüstü görünüme sahip ağaçlar! Dünyanın en ilginç ağaçları
Dünyanın en korkunç 10 yeri
Dünyanın en korkunç 10 yeri
Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilir? Güneş gözlüğü nasıl seçilir?
Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilir? Güneş gözlüğü nasıl seçilir?
Yaz tatili tavsiyesi: Tatilde okunacak 5 kitap
Yaz tatili tavsiyesi: Tatilde okunacak 5 kitap
Yaza formda girmenizi sağlayacak ipuçları ve fit olmanıza yardım edecek kahvaltı önerileri
Yaza formda girmenizi sağlayacak ipuçları ve fit olmanıza yardım edecek kahvaltı önerileri
Outdoor ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Outdoor ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Yurt dışında en çok izlenen Türk dizileri hangileridir?
Yurt dışında en çok izlenen Türk dizileri hangileridir?
Çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır?
Çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır?
Bebek arabası seçimi nasıl yapılır?
Bebek arabası seçimi nasıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak Haber
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı
Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
Kütüphaneye giden genç kıza 'şort' uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Leyla Güven Halife Hafter Musa Farisoğulları
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Ev yapımı doğal güneş kremi tarifi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 16:58:01. #1.15#
title