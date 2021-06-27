Ev yapımı alkol aldıktan sonra fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti
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Ev yapımı alkol aldıktan sonra fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti

Ev yapımı alkol aldıktan sonra fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde ev yapımı alkol kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen konservatuvar öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde ev yapımı alkol kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen konservatuvar öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 07.00 sıralarında ilçeye bağlı Erzene Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde Berna Özcan (25) ve iki arkadaşı ev yapımı içkiden içtikten sonra uyudu. Özcan, sabah saatlerinde bir anda fenalaşınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine Berna Özcan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konservatuvar öğrencisiydi

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi olduğu öğrenilen Berna Özcan'ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Özcan'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak. - İZMİR

Ev yapımı alkol aldıktan sonra fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti
Ev yapımı alkol aldıktan sonra fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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