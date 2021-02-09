Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı

09.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:03
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı

TRABZON'un Sürmene ilçesinde alt katı ahır olan 2 katlı betonarme evde çıkan yangında 3 büyükbaş, 5 küçükbaş ile 15 tavuk telef oldu, park halindeki 3 araç kullanılmaz hale geldi.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde alt katı ahır olan 2 katlı betonarme evde çıkan yangında 3 büyükbaş, 5 küçükbaş ile 15 tavuk telef oldu, park halindeki 3 araç kullanılmaz hale geldi.

İlçenin Soğuksu Mahallesi'nde Dursun Akyasan'a ait alt katı ahır olan 2 katlı betonarme evde, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Akyasan ve ailesi evi tahliye ederken, alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine mahalleye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında; evin ahırındaki 3 büyükbaş, 5 küçükbaş ile 15 tavuk telef oldu, çevrede park halindeki 3 otomobil ise kullanılmaz hale geldi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim SARIKOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Leyla Şahin Usta
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Bülent Serttaş Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Fatih Terim Ersun Yanal Hakan Kutlu Ünal Karaman
Tüm Haberler İzmir Fırtına Twitter Sağlık Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 10:06:00. #1.16#
title