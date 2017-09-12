Ev Yangını Sırasında Fenalaşıp Bayılan Kadın Hayatını Kaybetti

Serinhisar ilçesinde meydana gelen ev yangınını görünce fenalaşıp bayılan 53 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Yeşilyuva Mahallesi Yakakıran Caddesi'nde komşusu Hasan Hüseyin Akçoban'a ait 2 katlı binanın çatı katında yangın çıktığını gören Ayşen Kütahya fenalaşıp baygınlık geçirdi.



Çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Kütahya, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Kütahya'nın kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtildi.



Öte yandan mahallede iki eve sıçrayan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangının ardından, evler kullanılamaz hale geldi.



Jandarma ekipleri, yangınla ilgisi soruşturma başlattı.