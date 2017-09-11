Ev Yangını

Aydın'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu.



Girne Mahallesinde bir apartmanın 5. katında Bilal Orhan'a ait evde iddiaya göre çamaşır makinesinden kaynaklı yangın çıktı.



Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine o esnada evde bulunan 17 yaşındaki ikizler Efe ve Ege Orhan, itfaiye ekiplerine haber verdi.



Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla yayılmadan kısa sürede söndürüldü.



Yangın sonrası evde hasar oluştu.



Olayı duyup eve gelen ikizlerin ablası Ebru Orhan, uzun süre gözyaşı döktü. Orhan'ı yakınları sakinleştirdi.



Bu arada, dumandan etkilenen Orhan kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.