Ev sahibi meraklanınca yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

ISPARTA'da Kerim Gülergün (70), yalnız oturduğu dairede, bir süredir haber alamayan ev sahibinin merak edip, polislerle gelmesiyle ölü bulundu.

ISPARTA'da Kerim Gülergün (70), yalnız oturduğu dairede, bir süredir haber alamayan ev sahibinin merak edip, polislerle gelmesiyle ölü bulundu.

Hisar Mahallesi 3633 Sokak'ta oturan Kerim Gülergün'den bir süredir haber alamayan ev sahibi, kontrol etmek için eve geldi. Koku gelmesi üzerine içeri giren ev sahibi, Gülergün'ü yerde hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine ev sahibi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, Gülergün'ün yaklaşık 2 hafta önce yaşamını yitirdiğini belirledi. Kerim Gülergün'ün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna konuldu.

Kaynak: DHA