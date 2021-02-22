Ev Okulu Derneğinden İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması
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Ev Okulu Derneğinden İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması

22.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:34
Ev Okulu Derneğinden İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması

Ev Okulu Derneği, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" düzenliyor.

Ev Okulu Derneği, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" düzenliyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmaya "okul öncesi", "ilkokul", "ortaokul" ve "özel eğitim" olmak üzere 4 kategoriden başvuru alınıyor.

Ailelerin çocuklarının evde İstiklal Marşı'nı okurken çekeceği videolarla katılabildiği yarışmada her kategorinin birincilerine bilgisayar, ikincilerine tablet, üçüncülerine 1000 liralık zeka oyunu hediye edilecek.

Son başvuru tarihi 1 Mart olarak belirlenen yarışmanın ödül töreni yayını, İstiklal Marşı'nın kabul günü olan 12 Mart'ta yapılacak.

Yarışmaya www.evokulu.org üzerinden başvuru yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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