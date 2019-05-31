Ev hapsindeyken öldürülen iş adamının eşinden çarpıcı sözler: Düşmanları sevindirmeyeceğim

İzmir'de organize suç örgütü davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan ve e hapsinde bulunan iş adamı Ahmet Kurtuluş, iddiaya göre dün akşam saatlerinde evine polis yeleği ile gelen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kurtuluş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın faili ise saldırıdan sonra kaçarak izini kaybettirdi.

Ahmet Kurtuluş'un cenazesi bugün Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Narlıdere Merkez Camii'ne getirildi.

"AĞLAMAYACAĞIM, DÜŞMANLARI SEVİNDİRMEYECEĞİM"

İkindi vakti kılınan cenaze namazında, Ahmet Kurtuluş'un kardeşleri ve yeğenleri, taziyeleri kabul etti. Kurtuluş'un 2 çocuğu da cenazeye gelmezken, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabilen eşi Burçin Kurtuluş, tabuta sarılarak, "Ağlamayacağım, düşmanları sevindirmeyeceğim" dedi.

Kurtuluş'un acılı eşi Burçin Kurtuluş, tabutun başından dakikalarca ayrılmadı. Kılınan namazın ardından Kurtuluş'un cenazesi Narlıdere Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.

FAİLİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Site güvenliğine "Denetimli Serbestlik Bürosundan geliyorum" diyerek Kurtuluş'un evine giren ve silahlı saldırıyı düzenlediği öne sürülen zanlının yakalanması için ekipler yoğun bir mesai harcıyor. Olay yerinden otomobille kaçtığı belirlenen şahsın yakalanması için çevredeki güvenlik ve MOBESE kameraları incelemeye alındı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.