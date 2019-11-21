"Ev halleri" notuyla video paylaşan Talat Bulut, hem şarkı söyledi hem dans etti
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"Ev halleri" notuyla video paylaşan Talat Bulut, hem şarkı söyledi hem dans etti

Yasak Elma dizisinde rol alan usta oyuncu Talat Bulut, "Ev halleri" notuyla yayınladığı videoda halk ozanı Hilmi Şahballı'nın "Vıttırı Vızzık Adamlar" şarkısıyla dans etti.

21.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:51

FOX TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'nın başrol oyuncusu , sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosuyla takipçilerini güldürdü.

HEM ŞARKI SÖYLEDİ HEM DANS ETTİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen usta oyuncu Talat Bulut, halk ozanı 'nın "Vıttırı Vızzık " şarkısıyla dans etti. Bulut, "Ev halleri" notuyla yayınladığı videoda hem şarkı söyledi hem de dans etti.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Rol aldığı dizide sert mizacıyla bilinen Talat Bulut'un videosunu izleyenler takipçileri "Yasak Elma'daki Halit Argun'un ardından sizi böyle görmek bir tuhaf geldi bana. Her halinizle seviyorum sizi başarılar diliyorum", "Allah'ım neşenizi bozmasın" ve "Adamın ruhu genç, ben bu yaşımda hayattan soğudum" yorumları yaptı.


Haber Videosu: "Ev halleri" notuyla video paylaşan Talat Bulut, hem şarkı söyledi hem dans etti
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