"Ev halleri" notuyla video paylaşan Talat Bulut, hem şarkı söyledi hem dans etti

21.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:51

FOX TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut, sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosuyla takipçilerini güldürdü.

HEM ŞARKI SÖYLEDİ HEM DANS ETTİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen usta oyuncu Talat Bulut, halk ozanı Hilmi Şahballı'nın "Vıttırı Vızzık Adamlar" şarkısıyla dans etti. Bulut, "Ev halleri" notuyla yayınladığı videoda hem şarkı söyledi hem de dans etti.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Rol aldığı dizide sert mizacıyla bilinen Talat Bulut'un videosunu izleyenler takipçileri "Yasak Elma'daki Halit Argun'un ardından sizi böyle görmek bir tuhaf geldi bana. Her halinizle seviyorum sizi başarılar diliyorum", "Allah'ım neşenizi bozmasın" ve "Adamın ruhu genç, ben bu yaşımda hayattan soğudum" yorumları yaptı.