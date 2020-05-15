Ev dışı tüketim sektöründe hijyen masaya yatırılıyor Ev dışı tüketim sektörünün hijyen konusunda bilgisini artırmak ve standartları yükseltmek adına ücretsiz, online seminerler düzenleyecek olan Eczacıbaşı Profesyonel, dijitalleşmenin avantajlarını sektöre sunuyor.

Eczacıbaşı Profesyonel düzenleyeceği online hijyen seminerleriyle birlikte salgının ardından sezonu açmak için çalışmalarda bulunan sektör profesyonellerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yaşadığımız salgınla birlikte hijyen ve dezenfeksiyon günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Salgının yayılımının önlenmesi ve bundan sonraki süreçte yaşanacak dönüşüme hazırlıklı olmak için çeşitli uygulamalar hayata geçiren Eczacıbaşı Profesyonel, sektöre online seminer ve eğitimlerle destek olmaya devam ediyor. Eczacıbaşı Profesyonel'in sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek seminerler dizisi, 5 Mayıs tarihinde "Konaklama sektöründe Covid-19 ile ilgili alınması gereken tedbirler" teması ile başladı. Online seminerlere tüm sektör profesyonelleri ücretsiz katılabiliyor.

"Sektörün geleceği için dijitalleşmenin öneminin farkındayız"

Temizlik ve hijyen farkındalığını artırmak için hayata geçirdikleri uygulama ve hizmetleri dijital ortamda yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyleyen Eczacıbaşı Profesyonel Pazarlama Müdürü Pelin Özbilgin, "Mayıs ayı boyunca sosyal medya hesaplarımızdan uzmanlarımızın katılımıyla sektöre açık, ücretsiz online seminerler düzenleyeceğiz. Bu eğitimlerimizde, konaklama sektöründen gıda ve üretim tesislerine kadar pek çok alanda hijyen konusunu bir kez daha masaya yatıracağız ve salgın sonrasına odaklanarak, hangi tedbirleri alabileceğimiz konusunda kapsamlı bilgiler vereceğiz. Evde kaldığımız şu süreçte dijitalleşmenin olanaklarından sonuna kadar faydalanarak, sektörümüzün geleceği için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Eczacıbaşı Profesyonel'in sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek eğitim dizisinin ilki "Konaklama sektöründe Covid-19 ile ilgili alınması gereken tedbirler" başlığı ile 5 Mayıs tarihinde düzenlendi. Seminerde "Hijyen ve dezenfeksiyon kavramları nedir, Kalabalık alanlardaki en riskli yerler nereleridir, Güvenli gıda üretiminde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ve Kimyasalları kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekir" gibi sık sorulan soruların cevapları masaya yatırıldı.

Kaynak: Bültenler