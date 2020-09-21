Üniversite öğrencisinin ev arkadaşı diye yanına aldığı kişi hırsız çıktı
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Üniversite öğrencisinin ev arkadaşı diye yanına aldığı kişi hırsız çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencisinin sosyal medyadan tanışarak ev arkadaşı olarak yanına aldığı kişi hırsız çıktı. Üniversite öğrencisinin yaklaşık 20 bin liralık eşyasını çaldıktan sonra kayıplara karışan ev arkadaşı her yerde aranıyor. Mağdur öğrenci hırsız ev arkadaşının çorabını bırakmasına da isyan etti.

Üniversite öğrencisinin ev arkadaşı diye yanına aldığı kişi hırsız çıktı
21.09.2020 12:57 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:41

Muğla'nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencisi Recep Eren Tokat, tek yaşadığı için sosyal medya üzerinden ev arkadaşı armaya karar verdi. Tokat, tanıştığı şahsı ev arkadaşı olarak kabul ettikten bir gün sonra hırsız olduğunu anladı. Recep Tokat'ın yaklaşık 20 bin liralık eşyasını çaldıktan sonra kayıplara karışan hırsız ev arkadaşını her yerde aranıyor. Mağdur üniversite öğrencisi çorabını dahi bırakan hırsız için "İçeride çorabını bırakmış. Ben bu eve artık girmek istemiyorum. Bu çorabı alamam yerden" diyerek isyan etti.

Olay, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Recep Eren Tokat, ev arkadaşı bulmak için sosyal medyaya başvurdu. Tokat, üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen 26 yaşındaki Mehmet Ali K. ile sosyal medyadan tanışıp ev arkadaşı olarak yanına aldı. Recep Eren Tokat, bir gün sonra eve geldiğinde iki gitarının, bilgisayarının ve telefonunun olmadığını fark etti.

''İNSANLARA ÖNYARGILI DAVRANMAYAYIM DEDİM, YANILMIŞIM''

Tokat, "Evde tek başıma kalıyordum. Ev arkadaşı aramak için sosyal medyaya başvurdum. Oradan tanıştık. Dövmeliydi, piercing takıyordu. Saçını sarıya boyamıştı. 'İnsanlara önyargılı davranmayayım' dedim. 'Belki karakteri düzgündür' diye düşündüm. Yanılmışım" dedi.

Üniversite öğrencisinin ev arkadaşı diye aldığı kişi hırsız çıktı

''BENDEN ÖNCE İKİ KİŞİYİ DOLANDIRMIŞ''

Tokat, "Odamı dağıtmış. Bir akustik, bir de elektro akustik gitarım vardı. Onları almış. Çekmecelerde para aramış. Toplam 20 bin lira civarında zarar verdi bana. Benden önce iki kişiyi daha dolandırmış. Bir kadını dolandırmış. Evinde 4-5 gün kalmış. Kadının çantasından paralarını çalmış. Bir de İzmir'in Buca ilçesinde bir kişiyi daha ev arkadaşı diye dolandırmış. Evindeki eşyaları çalmış" diye konuştu.

''SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Üniversite öğrencisi Recep Eren Tokat, "Yemek yapmış kendisine, bulaşığını dahi yıkamamış. İçeride çorabını bırakmış. Ben bu eve artık girmek istemiyorum. Bu çorabı alamam yerden. Başkalarının canının yanmasını da istemiyorum. Suç duyurusunu yaptım. Kamera kayıtları da var. İnşallah yakalanır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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