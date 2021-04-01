Eurovision Şarkı Yarışması Hollanda'nın Rotterdam kentinde seyircili yapılacak
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Eurovision Şarkı Yarışması Hollanda'nın Rotterdam kentinde seyircili yapılacak

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Eurovision Şarkı Yarışması Hollanda'nın Rotterdam kentinde seyircili yapılacak

Mayıs ayında Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek olan 65. Eurovision Şarkı Yarışması seyircili olarak gerçekleştirilecek.

Mayıs ayında Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek olan 65. Eurovision Şarkı Yarışması seyircili olarak gerçekleştirilecek. Yarışma sırasında, seyircili kitlesel etkinliklerde koronavirüsün bulaşıp bulaşmayacağı test edilecek.

Ülkede istifa eden hükümetin Eğitim ve Medya Bakanı Arie Slob, Hollanda medyasına, Eurovision Şarkı Yarışması prova ve final bölümlerinin yaklşaık 3 bin 500 civarında seyircinin katılımıyla yapılacağını söyledi. Yarışmanın düzenleyicileri de bu bilgiyi doğruladı.

Eurovision Şarkı Yarışması düzenleme komitesinin verdiği bilgiye göre 6 prova, 2 yarı final ve final yarışması olmak üzere 9 gösterinin tamamına da yaklaşık 3 bin 500 seyirci alınacak. Bu, normal koşullarda salona alınacak seyirci kapasitesinin yarısını oluşturuyor.

Seyirciler, negatif koronavirüs testi sonucunu göstermeleri koşuluyla salona alınacak. Seyircili Eurovision Şarkı Yarışması ve bilet satışı konusundaki ayrıntılar önümüzdeki günlerde netleştirilecek.

Seyircili yatışma aslında koronavirüs salgını ile ilgili araştırmanın bir parçası. Hollanda hükümeti, salgın döneminde kitlesel etkinliklerin güvenli biçimde nasıl gerçekleştirileceğini araştırıyor.

"Fieldlab" (Saha Labaratuvarı) adı berilen proje kapsamında daha önce tiyatro gösterisi, konser ve Hollanda-Letonya futbol maçı da bu araştırma kapsamında seyircili oynanmıştı.-





Eurovision Şarkı Yarışması Organizasyon Komitesi, yarışmanın seyirci önünde yapılması kararından memnun. Yapımcı Sietske Bakker, hayal bile edeneyecekleri bir fırsat sundukları için hükümete ve Fildlab projesi yöneticilerine teşekkür eetti.

Organizasyon komitesi, salgın nedeniyle yarışmanın aksamadan devam edebilmesi için, 39 ülkenin temsilcilerini kapsamlı koronavirüs önlemleri ve sıkı bir test programıyla Hollanda'ya getirmek istiyor.

Geçen yıl yapılması planlanan 65. Eurovision Şarkı Yarışması, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Yarışma, Rotterdam'daki Ahoy Gösteri Merkezi'ndeki 18-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Hollanda, 2019 yılında yapılan 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Duncan Laurence'in söylediği "Arcade" adlı şarkıyla birinciliği kazanarak, 65. yarışmayı düzenleme hakkını elde etmişti.

Eurovision Şarkı Yarışması Hollanda'nın Rotterdam kentinde seyircili yapılacak
BBC
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