Eurovision 2021 ne zaman? Eurovision 2021'e Türkiye katılacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen 65. Eurovision Şarkı Yarışması, Pazar akşamı Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Bu kapsamda Eurovision 2021 ne zaman? Eurovision 2021'e Türkiye katılacak mı? sorularının yanıtları merak edildi.

Eurovision 2021 ne zaman? Eurovision 2021 finali hangi kanalda, nerede yapılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen 65. Eurovision Şarkı Yarışması, Pazar akşamı Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Eurovision tarihindeki en katı kuralların uygulandığı yarışmada ilk yarı final yarın, ikinci yarı final Perşembe, final ise Cumartesi günü yapılacak.Eurovision 2021'e Türkiye katılacak mı?

EUROVISION 2021 NE ZAMAN?

65. Eurovision Şarkı Yarışması, bu yıl da büyük bir heyecanla merak ediliyor. Eurovision 2021 büyük finali Mayıs'ta gerçekleşecek. 39 ülkenin katıldığı yarışma bu yıl 18 ile 22 Mayıs arasında düzenlenecek. Birinci yarı final 18 Mayıs 2021 Salı günü yapılan yarışmada 22 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi büyük final gerçekleşecek.

EUROVISION 2021'E TÜRKİYE KATILACAK MI?

Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilmeyen Eurovision 2021 bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşiyor. Türkiye, TRT Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamayla 2013'ten beri Eurovision'a katılmıyor. Eurovision resmi sitesinde Türkiye'nin şarkı yarışmasına son kez 2012'de katıldığını, TRT'nin çekilme kararı aldığını açıklamıştı. Eurovision, TRT'nin Avrupa Yayın Birliği'nin bir üyesi olmaya devam ettiğini, istediği zaman yarışmaya yeniden katılma hakkı olduğunu belirtmişti.

65. EUROVISION 2021 HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin katılmadığı 65. Eurovision Şarkı Yarışması Youtube Eurovision 2021 resmi kanalı üzerinden izlenebilecek. Eurovision 2021, ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.

Yarı finaller ve finale 3 bin 500'er seyircinin alınacağı yarışmada, ekipteki herhangi bir kişide koronavirüs saptanan ülke temsilcilerinin salona girmesine izin verilmeyecek.