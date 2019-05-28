Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden olan ve Türkiye etabının startı İstanbul Sultanahmet'te verilen "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"ne katılanlar, Gaziantep'teki gezilerini tamamladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Gaziantep turuna başlayan pilotlar, Almacı Pazarı, Hamam Müzesi ve Zeugma Müzesi'ni gezdi. Pilotlar, daha sonra araçlarıyla gruplar halinde Mersin'e hareket etti.

"Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"ne katılan ekipler, dün Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Gaziantep'e uğurlanmıştı.

Rallinin finali, 1 Haziran'da KKTC'de gerçekleştirilecek. Rallide ekipler, değeri 1100 avroyu geçmeyen araçlarıyla 10 bin kilometre yol katedecek. Tüm ralli GPS üzerinden internet ortamında da takip edilebilecek.

Kaynak: AA