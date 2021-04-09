Euroleague play off ne zaman? 2021 Euroleague play off tarihleri
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Euroleague play off ne zaman? 2021 Euroleague play off tarihleri

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Euroleague play off ne zaman? 2021 Euroleague play off tarihleri

THY Euroleague play off ne zaman 2021? Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı Euroleague play off maçlarının tarihleri merak ediliyor. 2021 Euroleague play off tarihleri açıklandı mı? 2021 Euroleague play off tarihleri

Euroleague play off ne zaman 2021? THY Euroleague play off tarihi açıklandı mı? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor.

EUROLEAGUE PLAY OFF NE ZAMAN?

2020-21 EuroLeague Play-off (çeyrek final) turu Nisan 2021 tarihleri arasında oynanacaktır.

2020-21 EuroLeague Play-off (çeyrek final) turu Nisan 2021 tarihleri arasında oynanacaktır. 1., 2. ve (gerekirse) 5. maçlar 1. takımın, 3. ve (gerekirse) 4. maçlar 2. takımın ev sahipliğinde oynanacaktır. 3 galibiyete ulaşan takımlar Dörtlü Final'e yükselecektir

ANADOLUE FES VE FENERBAHÇE BEKO'NUN RAKİPLERİ BELİRLENİYOR

THY Euroleague'de gözler play offlara çevrildi. Son 8'e kalarak büyük bir başarıya imza atan temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun rakipleri bu hafta oynanacak son hafta maçlarıyla belli olacak...

İKİNCİ DEVRENİN EN İYİ İKİ TAKIMI: ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE BEKO

Euroleague'de bitime iki hafta kala Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, organizasyonun 2'nci devresinde yakaladıkları çıkışla dikkat çekti. İki temsilcimiz de ligin 2'nci yarısında oynadıkları 15 maçta 13 galibiyet alarak sadece 2 mağlubiyet yaşadı ve performansları ile bu alanda zirvede yer aldı.

NORMAL SEZONDA DÜN FENERBAHÇEBEKO, REAL MADRID'E MAĞLUP OLDU

THY Euroleague'de normal sezonun son maçında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Real Madrid'e 93-67 mağlup oldu.

Play-off'u normal sezonun bitimine 2 hafta kala garantileyen Fenerbahçe Beko'nun rakibi yarın oynanacak maçların ardından belli olacak.

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya) xx, Anne Panther (Almanya) xx, Mario Majkic (Slovenya) xx

Fenerbahçe Beko: Nando de Colo xxxx 23, Dyshawn Pierre x 4, Danilo Barthel x 2, Marko Guduric xx 7, Ahmet Düverioğlu x 3, Lorenzo Brown xx 16, Kyle O'Quinn x 6, Jarell Eddie x 6, Kenan Sipahi x

Başantrenör: Igor Kokoskov

Real Madrid: Gabriel Deck xxx 22, Alex Tyus x 4, Nicolas Laprovittola xxx 18, Jeffery Taylor x 1, Edy Tavares x 6, Fabien Causeur xxx 20, Trey Thompkins x 3, Usman Garuba x 2, Sergio Llull x 8, Rudy Fernandez x 6, Alberto Abalde x 3

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 11-23 (Real Madrid lehine)

Devre: 36-49 (Real Madrid lehine

3. Periyot: 57-67 (Real Madrid lehine)

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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