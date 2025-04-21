Eurofighter veto edildi mi?
Alman hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter satışını veto ettiği iddia ediliyor. Eurofighter'ın Türkiye'ye satışının neden veto edildiği konusu gündemde. Bu kararın sebepleri ve olası sonuçları merak ediliyor. Peki,Eurofighter veto edildi mi?
Alman hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter satışını veto ettiği konuşuluyor. Peki, Eurofighter veto edildi mi?
EUROFİGHTER VETO EDİLDİ Mİ?
CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova şu ifadeleri kullandı:
Ankara'ya Almanya hükümeti tarafından Eurofighter satışı veto ediliyor diye resmi bir bildirim yok. Bu bir konsorsiyum uçak üreticisi ülkeler; İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya arasında görüşmeler yapılıyor. İngiltere ile süren iletişimde şu ana kadar Almanya'nın veto kararı aldığı iletilmedi, sorun olduğu yönünde bir bildirim olmadığı belirtiliyor.
Takvim ve paketin içeriği maliyetle doğru orantılı ilerliyor. Eğer Eurofighter konusunda yeni 40 uçak alınacaksa takvim uzayabilir, maliyet yükselebilir. Fakat bu 40 uçağın bir kısmı 2. el olursa, yani bir kısmı hemen devreye girebilecek mahiyette olursa, kısa sürede envantere de girebilir.
EUROFİGHTER NEDİR?
Eurofighter Typhoon, Avrupa merkezli çok uluslu çift motorlu, süpersonik, kanart delta kanatlı, çok amaçlı bir avcı uçağıdır. Başlangıçta bir hava üstünlüğü avcı uçağı olarak tasarlanan uçak, Airbus, BAE Systems ve Leonardo şirketlerinin ortaklığıyla üretilmektedir. Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve İspanya'yı temsil eden NATO Eurofighter ve Tornado Yönetim Ajansı projeyi yönetmektedir ve bu ülkeler uçağın ana müşterileridir.
Uçağın geliştirilmesi, 1983 yılında Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın ortaklığıyla başlatılan Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı programıyla resmen başladı. Daha önce Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık, birlikte Panavia Tornado savaş uçağını geliştirdi ve kullanıma sundu. Bu ülkeler yeni bir projede, diğer Avrupa Birliği ülkelerinin katılımıyla iş birliği yapmak istiyordu. Ancak, tasarım yetkisi ve operasyonel gereksinimler konusundaki anlaşmazlıklar, Fransa'nın konsorsiyumdan ayrılarak Dassault Rafale'i bağımsız olarak geliştirmesine yol açtı. Bir teknoloji gösteri uçağı olan British Aerospace EAP ilk olarak 6 Ağustos 1986'da uçtu; bir Eurofighter prototipi ilk uçuşunu 27 Mart 1994'te yaptı. Eylül 1998'de uçağın adı "Typhoon" olarak kabul edildi ve aynı yıl içinde ilk üretim sözleşmeleri imzalandı.