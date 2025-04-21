Alman hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter satışını veto ettiği konuşuluyor. Peki, Eurofighter veto edildi mi?

EUROFİGHTER VETO EDİLDİ Mİ?

CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova şu ifadeleri kullandı:

Ankara'ya Almanya hükümeti tarafından Eurofighter satışı veto ediliyor diye resmi bir bildirim yok. Bu bir konsorsiyum uçak üreticisi ülkeler; İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya arasında görüşmeler yapılıyor. İngiltere ile süren iletişimde şu ana kadar Almanya'nın veto kararı aldığı iletilmedi, sorun olduğu yönünde bir bildirim olmadığı belirtiliyor.

Takvim ve paketin içeriği maliyetle doğru orantılı ilerliyor. Eğer Eurofighter konusunda yeni 40 uçak alınacaksa takvim uzayabilir, maliyet yükselebilir. Fakat bu 40 uçağın bir kısmı 2. el olursa, yani bir kısmı hemen devreye girebilecek mahiyette olursa, kısa sürede envantere de girebilir.

EUROFİGHTER NEDİR?