Euro Truck Simulator 2'ye yeni Rusya mekanları geliyor

Euro Truck Simulator 2'ye yeni gelecek bu DLC'nin adı "Heart of Russia" olarak belirlendi. Rusya şehrini ele alacak DLC'nin henüz çıkış tarihi belli değil fakat şimdiden Steam sayfasını yayınlandı.

Araba oyunu severlerin yıllar yılı en gözde oyunlarından olan ETS 2, her geçen gün kendini güncellemeye ve genişletemeye devam ediyor. Modifikasyona açık yapısıyla ve sürekli yeni harita ve mekan getirmesi ile halen daha popülaritesini koruyan Euro Truck Simulator 2 ya da daha bilindik kısa adıyla ETS 2, bu politikası doğrultusunda yeni bir mekan yani harita DLC'si yayınlayacağını duyurdu. ETS 2'ye yeni gelecek bu DLC'nin adı "Heart of Russia"

Rusya'nın Kalbi anlamına gelen DLC, adında da anlaşıldığı üzere Rusya'da olan birçok şehri ve haritayı içeren bir DLC… Bahsi geçen bu DLC kapsamında birkaç haftalık bir sürecin sonunda ETS 2 oyununa Moskova başta olmak üzere birkaç Rus şehri eklenecek.

Her ne kadar Moskova'nın oyuna ekleneceği tarih aşağı yukarı belli olsa da ETS 2 Heart of Russia DLC'sinin piyasaya sürüleceği tarih belli değil. Zira ETS 2'nin İber yarımadası için çıkardığı Iberia DLC'sinin çıkışının üzerinden çok zaman geçmedi. Lakin yine de ETS 2 yapımcılar Heart of Russia için bir sayfasını şimdiden oluşturdu…

Kaynak: Playerbros