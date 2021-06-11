Euro 2020 İtalya- Türkiye maçı seyircili mi? Türkiye-İtalya Euro 2020 nerede oynanacak?
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Euro 2020 İtalya- Türkiye maçı seyircili mi? Türkiye-İtalya Euro 2020 nerede oynanacak?

Euro 2020 İtalya- Türkiye maçı seyircili mi? Türkiye-İtalya Euro 2020 nerede oynanacak?
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Geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle ertelenen Euro 2020 maçları bu yıl oynanmaya başlıyor. Herkesin heyecanla beklediği karşılaşmaların ilki bu akşam Türkiye ve İtalya arasında olacak. Geçen sene oynanması gereken müsabakalar dünyayı saran pandemi nedeniyle ertelenmişti. Peki, bu akşam oynanacak Euro 2020 İtalya- Türkiye maçı seyircili mi? Türkiye-İtalya Euro 2020 nerede oynanacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle ertelenen Euro 2020 maçları bu yıl oynanmaya başlıyor. Herkesin heyecanla beklediği karşılaşmaların ilki bu akşam Türkiye ve İtalya arasında olacak. Geçen sene oynanması gereken müsabakalar dünyayı saran pandemi nedeniyle ertelenmişti. Peki, bu akşam oynanacak Euro 2020 İtalya- Türkiye maçı seyircili mi? Türkiye-İtalya Euro 2020 nerede oynanacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

EURO 2020 İTALYA- TÜRKİYE MAÇI SEYİRCİLİ Mİ?

Euro 2020 UEFA Avrupa Şampiyonasının ev sahiplerinden biri olan İtalya, bu akşam karşılaşacağı Türkiye'ye ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz sene korona virüs nedeniyle 1 sene ertelenen maçlar, bu yıl seyircili oynanacak mı merak ediliyor. Son günlere kadar maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı konusunda yaşanan belirsizliğe İtalya cevap oldu. İlk adımı atan İtalya, Roma'da yaşanacak heyecanlı karşılaşmanın seyircili oynanacağını müjdeledi. İtalya Futbol Federasyonu da alınan bu kararı UEFA'ya bildirdi ve onay aldı. Büyük mücadeleyi yaklaşık 17 bin seyirci izleyecek.

TÜRKİYE-İTALYA EURO 2020 NEREDE OYNANACAK?

11 Haziran 2021 Cuma günü oynanacak Euro 2020 İtalya- Türkiye maçı ev sahibi olan İtalya'nın Roma Olimpiyat Stadı'nda olacak.

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