Euro 2020 Final maçı kurulan dev ekranda izleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Euro 2020 Final maçı kurulan dev ekranda izleniyor

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Haberler | Güncel

Euro 2020 Final maçı kurulan dev ekranda izleniyor Euro 2020 Finali'nde İtalya ile İngiltere arasında oynanan maç, Ülker sponsorluğunda İstanbul'da kurulan dev ekranda izleniyor.

Euro 2020 Final maçı kurulan dev ekranda izleniyor

İSTANBUL - Euro 2020 Finali'nde İtalya ile İngiltere arasında oynanan maç, Ülker sponsorluğunda İstanbul'da kurulan dev ekranda izleniyor.

Euro 2020 Final maçı, Ülker'in desteğiyle kurulan Turkcell Platinum Park'taki dev ekranda izleniyor. Gelecek 5 yıl boyunca A Milli Futbol Takımı'na sponsor olan Ülker, İtalya ve İngiltere arasında oynanan Euro 2020 Final maçının izlenmesine de katkı sundu. A Milli Futbol Takımı, Euro 2020'nin grup aşamasında elense de Yıldız Holding Yöneticileri ve pek çok futbolsever Ülker markasının davetlisi olarak dev ekranda maç izleme heyecanını yaşadı. Davetliler, maç öncesinde ikramlar eşliğinde hoş sohbet ederken, maçın başlamasıyla kendilerini maçın heyecanına kaptırdı.

Euro 2020 Final maçı kurulan dev ekranda izleniyor
Euro 2020 Final maçı kurulan dev ekranda izleniyor
Euro 2020 Final maçı kurulan dev ekranda izleniyor
Euro 2020 Final maçı kurulan dev ekranda izleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek

Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı
Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada
Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada
İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor! İBB, vatandaşları SMS ile uyardı
İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor! İBB, vatandaşları SMS ile uyardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Euro 2020 Final maçı kurulan dev ekranda izleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 23:45:32. #1.15#

title