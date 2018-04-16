Etyemez Kahyaoğlu Mahallesi'nde Bolluk Aşı Etkinliği

Samsun'un Alaçam ilçesinde geleneksel bolluk aşı (Rahmet ve Bereket Duası) etkinlikleri yapıldı.

Etyemez Kahyaoğlu Mahallesi'nde, mahalle halkının dayanışma ve yardımlaşması ile gerçekleşen bolluk aşı etkinliğinde, bol yağış ve ürünlerin bereketli olması için dualar yapıldı, kurbanlar kesildi. Mahsulün bol ve bereketli olması için Kur'an-ı Kerim okundu.

Bolluk aşı etkinliğinin gelenek haline geldiğini ifade eden mahallesi sakinleri, amaçlarının mahalle halkının kaynaşmasının yanı sıra genç nesillere geleneklerin aktarılmasını sağlamak olduğunu söylediler.

Etyemez Kahyaoğlu Mahallesi'nde yapılan bolluk aşına Belediye Başkanı Hadi Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Alkan, CHP İlçe Başkanı Fuat Canbaz ve çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN