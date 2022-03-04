ETÜ'ye kadınların geleceğini güçlendiren üniversite ödülü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ETÜ'ye kadınların geleceğini güçlendiren üniversite ödülü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
ETÜ'ye kadınların geleceğini güçlendiren üniversite ödülü

Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAUM), Dünya Gazetesi ve Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye'nin Lider Kadınları Ödül Töreni'nde "Kadınların Geleceğini...

Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAUM), Dünya Gazetesi ve Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye'nin Lider Kadınları Ödül Töreni'nde "Kadınların Geleceğini Güçlendiren Üniversite Ödülü'nü almaya layık görüldü.

Ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunan kadınların başarı hikayelerini ortaya çıkarmak, bu hikayeleri geniş kitlelere duyurmak, başarılı kadınları yetiştiren üniversiteleri konuşmak, kadınları destekleyen şirketleri ve onlarla birlikte yürüyen erkekleri görünür kılmak amacıyla Dünya Gazetesi ve KOÇ-KAM ortaklığı ile çevrimiçi olarak düzenlendi.

Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, ekonomik kalkınma, sosyal ilerleme, dünya barışı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları gibi konuların kamu özel sektör ve sivil toplum açısından ele alındığı panelin ardından 16 kategoride belirlenen ödüller sahiplerini buldu.

Kadın araştırmalarında öğrenci çalıştayları ve kongreleri aracılığıyla genç araştırmacılara yönelik iyi uygulamalarıyla öne çıkan ETÜ EKAUM, Kadınların Geleceğini Güçlendiren Üniversite Ödülünü almaya layık görüldü. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Erzurum Teknik Üniversitesi, Dünya Gazetesi, Üniversite, Araştırma, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title