ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: "30 Ağustos, varoluş mücadelemizin nişanesidir"
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ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: "30 Ağustos, varoluş mücadelemizin nişanesidir"

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: '30 Ağustos, varoluş mücadelemizin nişanesidir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, bağımsızlık ve milli iradenin Türk Milletinin vazgeçemeyeceği değerler olduğuna dikkati çeken Başkan Yücelik, "Aziz milletimiz bu değerler uğrunda tarih boyunca canı, kanı pahasına büyük mücadeleler vermiştir. Milletimiz, İstiklal Harbi'nde de içinde bulunduğu çok zorlu bir süreci, her türlü yokluk ve imkansızlıklara rağmen sabırla, azim ve kararlılıkla, inançla, imanla geçmiş ve zafere ulaşmıştır. Bu zafer, milletimizin yaşadığı bütün olumsuz şartlara rağmen, varlığını, birliğini koruduğu ve yeniden var olma mücadelesini kazandığı bir zaferdir" dedi.

Başkan Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen bu varoluş mücadelesinin nişanesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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