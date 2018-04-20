Etso'da Yönetim Belirlendi

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Arslan Keleş'in seçilmesinin ardından yönetim belirlendi.

Oda meclisinin oluşmasının ardından meclis başkanlığı ve oda yönetimi için seçim yapıldı.

ETSO Meclis Başkanlığı için İlhan Yazıcıoğlu ve Akın Tatoğlu hazırladıkları listelerle aday oldu.

Yapılan seçim sonucunda Yazıcıoğlu'nun listesi 12, Tatoğlu'nun listesi ise 8 oy aldı.

Bu sonuçla ETSO Meclis Başkanlığına İlhan Yazıcıoğlu seçildi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için de iki liste yarıştı. Sertan Yalçın ile Arslan Keleş'in hazırladıkları listelerin yarıştığı seçimi, 12 oyla Keleş'in başkanlığındaki liste kazandı. Yalçın'ın listesi ise 8 oy aldı.

Keleş başkanlığındaki ETSO Yönetim Kurulu'nda Ahmet Türk, Serdar Bakkaloğlu, Tahsin Tanyıldız, Mevlüt Özdemir, Özgür Erdoğan ve Kadir Gaygeç yer aldı.

Keleş, seçim sürecinin tamamlanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Bu bir hizmet yarışıydı. Bizler de daha farklı noktalarda şehrimizi ekonomik olarak geliştirmek için, üyelerimizin hak ve menfaatlerini daha iyi savunabilmek için yola çıkmıştık. Sağolsunlar, sandıktan çıkan sonuç bizi buralara layık gördü. Bu bir yarış, ekip işi. Asla, bize oy veren, vermeyen gibi bir ayrımımız olmayacak. Herkes bu seçimde bize oy verdi. Herkes bu şehrin gelişmesine katkı için oy verdi. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Hep birlikte Ereğli'yi daha güzel, müreffeh günlere getirmek için çalışacağız."