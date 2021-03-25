Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
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Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

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İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Etna, Şubat'tan bu yana en az 16 kez lav püskürttü.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlardan olan Etna Yanardağı'nda volkanik faaliyetler devam ediyor. İtalya Deprem ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamada, Etna Yanardağı'nın dün yerel saatle 03: 00 sularında yeniden lav ve kül püskürtmeye başladığı belirtildi. Uydu görüntülerinde, 6 kilometre yüksekliğe ulaştığı tahmin edilen kül bulutu ise İtalya'nın Katanya kentine yağdı. Katanya hava sahasında kırmızı kod uyarısı verilirken, Katanya kentinde yer alan Vincenzo Bellini Havaalanı pisti ise yağan küller nedeniyle bir süre hava trafiğine kapatıldı. Havaalanında 2 uçuş iptal edilirken, 4 uçuş ise başka havaalanlarına yönlendirildi.

Şubat'tan bu yana 16 kez lav püskürttü

Ocak ayında yaşanan volkanik faaliyetinin ardından 16 Şubat'a kadar sakin bir dönem geçiren 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, birçok kez aktifleşmiş ve yanardağdan püsküren lavların yüksekliği ise zaman zaman bin metreyi bulmuştu. Etna, Şubat'tan bu yana en az 16 kez lav püskürttü.

-İHA-

Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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