Etna Yanardağı nerede? Etna Yanardağı patladı mı?

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği bu doğa harikası hakkında en çok merak edilen konu ise açık: Etna Yanardağı nerede yer alıyor? Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri olan Etna, konumu ve büyüklüğüyle hem turistik hem jeolojik anlamda önemli bir yere sahiptir. Peki, Etna Yanardağı nerede, hangi ülkeye bağlıdır ve neden bu kadar çok konuşulmaktadır? İşte bu eşsiz yanardağın konumu ve özelliklerine dair tüm detaylar…

ETNA YANARDAĞI NEREDE?

Etna Yanardağı, İtalya'nın güneyinde, Sicilya Adası'nda yer almaktadır. Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağlarından biri olan Etna, özellikle Katanya (Catania) kenti yakınlarında konumlanmıştır.

ETNA YANARDAĞI PATLADI MI?

Etna Yanardağı'nın Katanya yakınlarındaki güneydoğu kraterinde, 2.900 metre yüksekliğinde meydana gelen çökme sonucu sabah saatlerinde şiddetli bir volkanik patlama yaşandı. Patlama, kraterin hem kül hem de lav püskürtmesine neden oldu. İlk belirlemelere göre, oluşan kül bulutu 5 kilometre yüksekliğe kadar ulaştı.

Püsküren lav, yanardağın yamacında bulunan Aslan Vadisi sınırına kadar ilerledi. Aynı zamanda bölgede yoğun sismik hareketlilik de tespit edildi. Uzmanlar, dün geceden itibaren Etna çevresinde artan volkanik sarsıntılara dikkat çekmişti.

INGV'nin Katanya Şubesi'nden yapılan açıklamada, uçuş güvenliği açısından kırmızı kodlu uyarı yayımlandığı bildirildi. Bu da Etna'daki volkanik aktivitenin havacılık açısından ciddi risk oluşturduğunu gösteriyor.

Etna Yanardağı, 2025 yılı boyunca Şubat, Nisan ve Mayıs aylarında da benzer şekilde aktif olmuş, kısa süreli ancak etkili püskürmeler yaşanmıştı. Bu son patlama ise yılın en güçlü volkanik faaliyetlerinden biri olarak kaydedildi.