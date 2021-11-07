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Etiyopya'da hükümete destek gösterisi düzenlendi

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Etiyopya'da hükümete destek gösterisi düzenlendi

ADDİS Etiyopya'da isyancıların Oromiya ve Amhara eyaletindeki ilerleyişi sonrası binlerce kişi, hükümet güçlerine destek için gösteri yaptı.

ADDİS Etiyopya'da isyancıların Oromiya ve Amhara eyaletindeki ilerleyişi sonrası binlerce kişi, hükümet güçlerine destek için gösteri yaptı.

Başkent Addis Ababa'daki Meskel Meydanı'nda, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve Oromo Kurtuluş Ordusu'na (OLA) karşı federal orduya destek gösterisi gerçekleştirildi.

Başbakan Abiy Ahmed'i destekleyen Etiyopyalılar, TPLF ve müttefiklerine karşı hükümetin yanında olduklarını açıklayarak, Batı ülkelerinin TPLF ile müzakere çağrısını reddetti.

Göstericiler, şarkılar ve marşlar söyleyerek dış müdahale karşıtı pankartlar taşıdı.

Addis Ababa Belediye Başkanı Adanech Abebe, "Düşmanlarımıza karşı biriz ve kararlıyız. Yaptırımlara boyun eğmeyeceğiz." dedi.

OHAL ilan edilmişti

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırıları nedeniyle ülkede OHAL etmişti.

TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Etiyopya'da hükümete destek gösterisi düzenlendi

Etiyopya'da hükümete destek gösterisi düzenlendi

Etiyopya'da hükümete destek gösterisi düzenlendi

Etiyopya'da hükümete destek gösterisi düzenlendi

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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